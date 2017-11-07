Красный петух разгулялся: без крова остались несколько мурманчан, один пострадавший умер

На улице Зелёной по неизвестной пока причине вспыхнула жилая двухэтажка.

Сообщение о возгорании в жилом двухэтажном доме поступило на пульт дежурного в 13.30. Приехавшие на место пожарные увидели, что кровля деревянного дома полыхает по всей площади. В здании оказались жильцы, которые не могли сами покинуть квартиры.

- Из квартиры номер 8 по трёхколенной лестнице был спасён один человек, - сообщил Анатолий Ситников, старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения, – а всего личным составом были спасены пять человек, четверо - с соседнего подъезда.

А вот сама борьба с пожаром заняла почти десять часов. Полностью ликвидировать возгорание удалось только к 3 часам ночи. Сгоревшую кровлю пришлось полностью разобрать.

Пострадавшим северянам предложили маневренное жильё, у многих не осталось никаких вещей, выбегая из объятой пламенем «деревяшки», они забывали даже о документах. Одного из пострадавших медики, к сожалению, не смогли спасти.

- Причины ЧП будет выяснять специальная комиссия, - отметила Ксения Кошелюк, - а пока в Мурманске официально стало на одну «деревяшку» меньше, так как дом на улице Зелёной теперь не пригоден для жизни.