Красный петух уничтожил дом на сопке Варничной

Если пожарами в расселенных деревяшках мурманчан уже не удивишь, то огонь в частном секторе – диковинка. В ночь на пятницу в Мурманске сгорел частный дом на сопке Варничной. На месте происшествия побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Сообщение о возгорании частного жилого дома на улице Серафимовича в Мурманске поступило на пульт дежурного в 22.23. Огонь быстро распространился по деревянной двухэтажке. На место прибыли 8 единиц техники.

Специалисты МЧС развернули на месте оперативный штаб, чтобы координировать деятельность спасателей и пожарных. Из горящего дома были эвакуированы двое пострадавших, которым оказана амбулаторная помощь.

Огонь полностью уничтожил строение, пострадал и припаркованный рядом автомобиль «ГАЗель».

Причины возгорания устанавливаются, однако, по словам очевидцев, ЧП спровоцировал открытый огонь в камине.