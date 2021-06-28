Красный велосипед у красного забора неизвестного автора

С каждым годом Мурманск становится все красочнее и ярче. Свой неоценимый вклад в его обновление вносят и жители города.

Неожиданно в самом центре столицы Заполярья появился необычный арт-объект – ярко красный велосипед. Как стало известно, автором этой инсталляции стал обычный мурманчанин. Найти его своими силами нам, к сожалению, не удалось. Мы будем рады встрече с творцом, а пока решили поинтересоваться мнением жителей города о новом ярком объекте. Получили интересный срез оценок:

- Очень красиво! Красный цвет, всё нравится. Особенно цветы.

- Будем надеяться, что автомобилисты будут осторожнее и её просто не повредят. А она очень красивая.

- Красиво, ещё бы добавить штучки две.

- Любое что-то новое всегда приятно в городе.

- Он не мешает, прекрасный арт-объект. Молодцы!

- Очень нравится, потому что цвет как раз такой же как мои шорты и куртака. - Я за всё такое новое, прикольное, арт-объектное. Мне не нравятся заборы чёрные, как там. А это очень прикольно, радует глаз. Я только за.