«Красота без границ», или Закат на типсах

Как нарисовать на ногтях Север во всём его великолепии, знают юные мастера ногтевого сервиса. Девушки из Снежногорска и Гаджиево приняли участие в муниципальном конкурсе «Красота без границ».

Аккуратный градиент, выведенный на типсах Настей Шпаковской, завораживает насыщенностью красок. Закат, так тщательно прорисованный начинающим мастером маникюра, даже вызывает споры у судей: неужели это может быть работой новичка. Девочка обучаются в маникюрном объединении Дома творчества Снежногорска и создаёт дизайн ногтей всего пару месяцев. Только сама маникюрша не скрывает, над рисунком пришлось повозиться.

Анастасия Шпаковская, участница конкурса «Красота без границ», г. Снежногорск: «Сложность была в том, чтобы нарисовать тонко ветви».

Такую кропотливость жюри конкурса «Красота без границ» оценило, присудив второе место. А вот другой Насте – маникюрше из Дома творчества Гаджиево - повезло меньше. Призовое место мастеру не досталось. То ли посчитали дизайн простым, то ли была заметна Настина неопределённость.

Анастасия Кириллова, участница конкурса «Красота без границ», г. Гаджиево: «Я решила изобразить то, чем гордится наш Север. Я пыталась сделать на северном сиянии, но акцент получился на оленях».

Жюри приветствовало соответствие теме конкурса, звучала она в этом году как «Краски Севера». Оттого неудивителен выбор маникюрш при нанесении дизайна: на искусственных ногтях тут и там появлялись северные сияния, снежинки и, конечно, обитатели тундры.

Чтобы оценивать мастеров маникюра было немного проще, участниц поделили на две возрастные категории: 11-13 лет и 14-17 лет. В каждой из категорий наградили конкурсанток и отметили дипломами призёров и победителей.