Красота и грация: в столице Заполярья прошли соревнования по фитнесс-аэробике

В наших краях чемпионаты и первенства по фитнесс-аэробике проводятся каждый год, но для непосвященных это направление в диковинку. Тем не менее, победители соревнований отправятся защищать честь региона уже на всероссийском этапе, а пока судьям только предстоит выявить самых лучших. К фаворитам относится и команда «Статус» - девчонки занимаются спортом уже 10 лет. По словам спортсменок, самый волнительный этап состязаний для них– это момент перед выступлением, когда нервное напряжение достигает своего пика.

Во время самих соревнований многие девушки старались поддерживать друг друга, а некоторые даже переживали, несмотря на свою принадлежность к разным командам.

В последние годы фитнесс-аэробика весьма популярна. В единственной спортшколе на Кольском полуострове, где занимаются этим видом, постоянно не хватает мест – так велик поток желающих. Категорий среди выступающих команд тоже немало – совсем маленькие девочки могли выступать сразу же после взрослых, все они стремились показать свой максимум.

Ольга Лупандина, главный судья соревнований: «Сегодня проводятся соревнования в трёх категориях: 11-13, 14-16 лет и взрослые – от 17 лет и старше. Каждая дисциплина у нас, каждая категория представляется дисциплинами: аэробика, стэп-аэробика, и аэробика 5 (человек, – прим. авт.)».

Фитнесс-аэробику нельзя назвать исключительно женским спортом. На сегодняшний день эта дисциплина доступна и для мужчин, правда, только в формате хип-хоп танца.