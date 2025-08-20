В России отмечают 80-летие атомной промышленностиСостоялось финальное заседание Совета депутатов шестого созыва ЗАТО г. Североморск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.08.25 19:30

Красота и мазня: в Мурманске вандалы регулярно портят работы художников – участников фестиваля «РОСТ»

Фестиваль паблик-арта «РОСТ» пронёсся по улицам Мурманска, оставив после себя яркие и запоминающиеся картины. Художники со всей страны подарили второе дыхание городским пространствам. Однако, нашлись и те, кто решил внести свой «вклад» во внешний вид фасадов зданий.

Пасмурная или солнечная погода, неважно, теперь в Мурманске ещё больше красивых и ярких локаций, наполняющих энергией город. Всё это после себя оставили художники Арктического фестиваля паблик-арта «РОСТ». Каждый мурал – отдельная история, несущая смысл. Гуляя по улицам города можно встретить проплывающих по вертикали зданий морских обитателей и сказочных персонажей. А войдя в арку - попасть на сцену ночного небесного свода и поразмышлять о гармонии и единстве всего, что окружает человека на Земле.

Арка, звёздное небо, образы мужчины и женщины. Эта работа называется «Преемственность» (2023 год) авторства Полины Малышкиной. Этой работе уже два года и за это время её успели облюбовать вандалы. Нецензурные надписи, тэги и сомнительные предложения заработка – всё это теперь, часть некоторых муралов Мурманска.

Журналисты «Арктик-ТВ» решили выяснить у земляков, как они относятся к тому, что картины художников портят люди?

– Плохо, конечно. А что хорошего то? Люди рисовали, работали.

Ещё один мурал 2023 года называется «Грани». Здесь художница Надежда Опалинская изобразила странника на фоне города, уходящего в бескрайнее море. Рядом абстрактные графические элементы, петроглифы Беломорья и вновь подписи бездарных графитчиков.

А в этом году работу одного из художников вандал успел испортить до завершения. Но к такому повороту событий уличный художник Миша Мак был готов.

Безусловно, мурал в стиле гжель не терпит каноничных цветов, но опытному художнику легко было справится с таким вызовом. Теперь на месте завернувшего не туда инопланетянина в голубых волнах мурала на улице Воровского поселился краб.

Однако стоит помнить, что большинство из участников фестиваля были приезжие мастера - кто-то из Сибири, кто-то из Москвы, поэтому не всем работам так повезло.

Остальные спасают от последствий набегов вандалов наши мурманские художники, организаторы фестиваля «РОСТ». Самое печальное в этой истории, что делать это приходится регулярно.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Редкие люди». Познавательная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в июле текущего года месячный прирост цен с исключением сезонности составил 8,5%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 24 копейки, евро теряет 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»