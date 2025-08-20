Красота и мазня: в Мурманске вандалы регулярно портят работы художников – участников фестиваля «РОСТ»

Фестиваль паблик-арта «РОСТ» пронёсся по улицам Мурманска, оставив после себя яркие и запоминающиеся картины. Художники со всей страны подарили второе дыхание городским пространствам. Однако, нашлись и те, кто решил внести свой «вклад» во внешний вид фасадов зданий.

Пасмурная или солнечная погода, неважно, теперь в Мурманске ещё больше красивых и ярких локаций, наполняющих энергией город. Всё это после себя оставили художники Арктического фестиваля паблик-арта «РОСТ». Каждый мурал – отдельная история, несущая смысл. Гуляя по улицам города можно встретить проплывающих по вертикали зданий морских обитателей и сказочных персонажей. А войдя в арку - попасть на сцену ночного небесного свода и поразмышлять о гармонии и единстве всего, что окружает человека на Земле.

Арка, звёздное небо, образы мужчины и женщины. Эта работа называется «Преемственность» (2023 год) авторства Полины Малышкиной. Этой работе уже два года и за это время её успели облюбовать вандалы. Нецензурные надписи, тэги и сомнительные предложения заработка – всё это теперь, часть некоторых муралов Мурманска.

Журналисты «Арктик-ТВ» решили выяснить у земляков, как они относятся к тому, что картины художников портят люди?

– Плохо, конечно. А что хорошего то? Люди рисовали, работали.

Ещё один мурал 2023 года называется «Грани». Здесь художница Надежда Опалинская изобразила странника на фоне города, уходящего в бескрайнее море. Рядом абстрактные графические элементы, петроглифы Беломорья и вновь подписи бездарных графитчиков.

А в этом году работу одного из художников вандал успел испортить до завершения. Но к такому повороту событий уличный художник Миша Мак был готов.

Безусловно, мурал в стиле гжель не терпит каноничных цветов, но опытному художнику легко было справится с таким вызовом. Теперь на месте завернувшего не туда инопланетянина в голубых волнах мурала на улице Воровского поселился краб.

Однако стоит помнить, что большинство из участников фестиваля были приезжие мастера - кто-то из Сибири, кто-то из Москвы, поэтому не всем работам так повезло.

Остальные спасают от последствий набегов вандалов наши мурманские художники, организаторы фестиваля «РОСТ». Самое печальное в этой истории, что делать это приходится регулярно.