Красота и уют домов зависят от совместной работы управляющей компании и собственников МКД

Cоцсети облетели фотографии необычного дома. Серая мрачная многоэтажка в Ленинском районе Мурманска превратилась в объект для модных фотосессий.

Всем хочется комфортной жизни. Особенно, если вы живёте в обычной и неприглядной многоэтажной панельке. В одном общедомовом чате жильцы предложили руководителю управляющей компании «Севжилсервис» внести яркость в серые будни. Обсудили предложения, создали дизайн и при поддержке коммунальной организации реализовали идею в жизнь.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «Жильцы вышли на меня и захотели такой красоты. И мы её сделали. Были задействованы советы домов, общедомовые чаты – это совместная работа управляющей компании и жильцов. Мы работали всей нашей командой: придумывали, совещались, что-то меняли. В итоге вы видите то, к чему мы пришли и сами сделали».

Обновлены входные группы, установлен забор и облагорожен палисадник. Сейчас в планах установить дополнительные камеры видеонаблюдения, чтобы сохранить красоту от рук вандалов.

Конечно, для такого обновления нужны были средства.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «Не может ни одна управляющая компания сделать такую красоту, когда тариф находится на уровне 2012 года. Это просто невозможно. Все мы ходим в магазин, все прекрасно понимаем, что цены растут. Поэтому здесь могу сказать, если мои жильцы захотят такие группы у себя, выходите на меня. Приходите, я готова к диалогу».

В планах «Севжилсервиса» создать такие входные группы и в других домах. Они открыты к предложениям от жителей. Но важно понимать, что любая управляющая компания работает в рамках бюджета, сформированного за счёт собственников, а зачастую, сделать в доме всё и сразу не представляется возможным без корректировки размера платы.