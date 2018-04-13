Красота и задор открытого муниципального турнира по фитнесс-аэробике и хип-хопу

Список больший спортивных событий Александровска пополнился открытым муниципальным турниром по фитнесс-аэробике и хип-хопу. Команды из Мурманска, Североморска и Мончегорска соревновались в двух дисциплинах с командами из Снежногорска, Гаджиево и Оленей Губы.

Как был прав в своё время глава Полярного Владимир Черепов, что в проект спортивного комплекса «Каскад» внесли ещё и мультиспортивный зал. Теперь тут чуть ли не ежемесячно кроме тренировочного процесса проходят всевозможные первенства, чемпионаты и турниры. Вот и на это раз трибуны и столы устанавливают для зрителей и судей первого в истории ЗАТО первенства по фитнесс-аэробике и хип-хопу. А посвятили спортсмены и тренеры демонстрацию своих спортивных достижений подводному флоту.

Инициативу гаджиевской спортшколы поддержали депутаты областной Думы и местного Совета Владимир Мищенко и Олег Волочинский. Военнослужащие оленегубского гарнизона и снежногорский предприниматель Сергей Кениев оказали помощь организацию турнира и в подготовку коллекции призов для победителей. Огромную поддержку оказали и коллектив 10-го СРЗ и члены Союза машиностроителей России. Первое, что выделило этот турнир из череды всех спортивных событий, так это то, что все его 400 участников хором исполняли Гимн России.

Первыми на площадку вышли спортсменки младшей возрастной категории в номинации степ-аэробика, они же продолжили соревноваться в командных танцах. Если бы такие девчонки украшали все наши чемпионаты в качестве групп поддержки, то адреналина и эмоций у всех спортсменов было бы в избытке, как на олимпийских играх.

Особо стоит отметить состав жюри. Представители областной Федерации фитнесс-аэробики и судья из Нижнего Новгорода, родившаяся и выросшая в Полярном, которая узнав, что в родном городе будет турнир, решила приехать и принять в нём участие.

Комплекс «Каскад» стал достойным местом проведения турнира такого прекрасного и жизнерадостного вида спорта. Завершающим эпизодом соревнований стало выступление хип-хоп команд. Это современное танцевальное направление совсем недавно стали позиционировать как вид спорта. Бронзовыми призерами в этой номинации стали гаджиевские девчонки.

Каждая команда получила приз за участие в турнире, а тройки лидеров были отмечены медалями и кубком. Судьи и тренеры стали обладателями памятных блокнотов, календарей Федерации фитнесса и вымпелов спортивного общества «Трудовые резервы» 10-го СРЗ.