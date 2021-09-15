Красота красок пришла в оленегорский дом-интернат

Единый волонтёрский центр передал картины художников-любителей оленегорскому дому-интернату для престарелых.

Проект «Душа с душою говорит» реализуют во многих городах России и за рубежом. В Мурманской области это уже вторая акция. В этот раз 35 картин, написанных российскими художниками, в их числе и работы мурманских живописцев-любителей, подарили подопечным оленегорского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Эта инициатива объединяет культурное волонтёрство - художников, которые могут передать свои картины в дар и порадовать людей, которые находятся в интернатах. Мы уже проводили такую акцию в мурманском доме-интернате, в этот раз мы приехали в Оленегорск».

Команда проекта принимает в дар от художников картины.

Помимо этого, организаторы проекта провели для пожилых северян мастер-класс по восточной живописи. Во время творческого урока участники рисовали на рисовой бумаге специальными большими кистями, которые держат воду. При создании рисунка используют минеральные краски и туш. Такие необычные инструменты, по мнению специалистов, дарят новые эмоции.

Проект «Душа с душою говорит» принимает картины, выполненные в любой технике: акрил, акварель, графика, масло, тушь. Все условия участия акции можно узнать на страницах «Душа с душою говорит» в соцсетях «Инстаграм» и «ВКонтакте».