Красота на кончиках пальцев и в афишной бумаге

Альтернатива вредным привычка есть, уверены организаторы фестиваля молодёжной моды «Стиль». В Снежногорске завершился конкурс, на котором показать навыки визажа, парикмахерского искусства, пошива одежды смогли школьники городов большого ЗАТО.

Юный парикмахер Евгения из Полярного в конкурсе «Стиль» участвует впервые, но заявилась она вопреки своему основному профилю - в номинации «Визаж». Поясняет, слишком неопытная, чтобы суметь в сжатые сроки соорудить конкурентоспособную причёску. Мастерица уверена, что любимое дело спасает не только от скуки. «Лучше заниматься полезными действиями, чем вредными привычками», - говорит Евгения Бережная, объединение «Парикмахер» Центра дополнительного образования детей, г. Полярный.

Идея фестиваля в том, чтобы показать участникам, как должно выглядеть здоровое общество. И мастера маникюра, хвастаясь своими работами, подчеркивают важность красоты даже на кончиках пальцев. «Вредные привычки вредят здоровью, а маникюр украшает», - считает Полина Харитонова, объединение «Маникюр» Дома детского творчества «Дриада», г. Снежногорск.

Не только о пользе красоты, но и о защите окружающей среды хотят напомнить участники фестиваля его организаторы. Гаджиевские модницы позаботились о том, чтобы листовки и газеты из почтовых ящиков были вторично использованы. Но для начала – на подиум. Объединение «Сувенир» во главе с руководителем Татьяной Узкой представило сразу две коллекции. На одну из них мастериц вдохновил образ города-подводников, поэтому выполнена она в бело-синих тонах.

«А вторая задумка – это вторая жизнь афишной бумаги. Решили представить, что даже в афишной бумаге можно выйти на подиум и выйти очень красиво, - говорит Татьяна Узкая, педагог дополнительного образования Дома детского творчества, г. Гаджиево. - После этого исполнения мы сдадим материалы в макулатуру. Планируем ещё выступить в Мурманске, а потом отдадим на переработку».

Такой подход оценили и члены жюри, поэтому коллективная работа стала победителем в номинации «Оригами». Все участники конкурса получили сертификаты за участие, а лучшие в своей категории отмечены кубками.