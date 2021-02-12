Красота создаётся за 90 минут «Бешеной пилой»

В Апатитах на площади Ленина стартовал конкурс «Бешеная пила-2021». Пять команд работают над произведениями искусства из льда и снега.

Мастера из Москвы, Королёва, Мурманска, Кировска, Апатитов, Хабаровска, Сургута, Рязани и Невьянска приехали в Апатиты, чтобы продемонстрировать своё умение за короткое время создавать снежные скульптуры. Такая география участников не должна смущать - в каждой команде по два человека.

Недаром конкурс называется «Бешеная пила» - у мастеров есть только 90 минут на работу, использовать для воплощения своих идей можно любые подручные инструменты.

Готовые скульптуры предстоит оценить жюри, но это не главное, ведь они после фестиваля останутся и украсят площадь.