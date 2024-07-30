Красота спасёт мир, или О цветущем саде и талантах северянки из Росляково

Валентина Федоровна недавно отметила 75-летний юбилей, но кажется, что женщина совсем забыла о возрасте. Потому что в свои годы она успевает всё: ухаживать за цветами, заниматься творчеством, давать мастер-классы и даже выставлять свои работы в разных городах России. Речь о вышивке крестом, гладью, бисером. Валентина привыкла не ограничивать себя и использовать самые разные техники для создания картин.

Валентина Шмарук: «Я нарисовала птицу, потом смотрю на неё, что-то не хватает. Взяла этого попугая. Перья купила, набор перьев цветных, взяла перышки разноцветные, и он уже оживился. Я и бисер добавляю, я и перья добавляю и ещё что-нибудь. Фантазирую. Должна быть своя фантазия, а не копирование».

Больше 1000 работ Валентины Федоровны посвящены бабочкам. Друзья и знакомые женщины так её и называют за бодрость духа и за то, как она украшает этот мир. Причём восхищаются талантами мастерицы и молодые люди, и ровесники.

Валентина Шмарук: «Женщина с мужчиной спросили: «Это вы всё сами делаете?», - Нет, говорю, Пушкин помогает. Ну а кто за меня будет делать?».

Также женщина занимается фотографией. Родившись в Росляково, северные пейзажи пенсионерка всегда считала самыми красивыми, поэтому в своих работах запечатлевает природу Мурманской области.

Но отдельным увлечением Валентины Федоровны стала флористика. Вот уже 12 лет она ухаживает за цветником под окнами дома. А началось всё спонтанно - соседи привезли из отпуска куст смородины.

Валентина Шмарук: «С работы принесла, видите. Они у всех маленькие. Почему большие? Потому что удобрила два раза. Когда снег сошёл, удобрила и когда листья появились, второй раз удобрила».

Занимается цветами Валентина серьёзно. Знает, какому растению что нужно, и с радостью дарит свои живые произведения искусства друзьям и знакомым. Женщина уверена, что красота спасёт мир. А человек, который умеет видеть прекрасное вокруг себя, не способен на злые поступки.

Шмарук Валентина: «Для чего мы на Земле? Мы должны сделать краше нашу планету. Правильно? Чем больше ты добра делаешь, тем больше ты получаешь. И во сколько раз? Во много раз больше!».

В планах у Валентины Федоровны организовать в музее отдельную постоянную выставку для детей, которая будет посвящена природе и цветам.