Красоты Кольского полуострова очаровали туристическую делегацию – представителей со всей России

В рамках проекта «Россия - страна возможностей» на Кольскую землю приехала туристическая делегация – представители со всей России. «Умники и умницы» страны объехали сначала Карелию, а затем приехали и за Полярный круг. В один из дней гости посетили Абрам-Мыс и водопад на реке Лавна.

В рамках проекта «Россия - страна возможностей» на Кольскую землю приехала туристическая делегация – представители со всей России. «Умники и умницы» страны объехали сначала Карелию, а затем приехали и за Полярный круг. В один из дней гости посетили Абрам-Мыс и водопад на реке Лавна.

79 регионов России охватывает проект «Больше, чем путешествие», один из них – Мурманская область. Чтобы посмотреть её красоты у гостей - участников программы есть 9 дней.

Вера Комиссарова, гид туристической компании, г. Петрозаводск: «Это программа, которая создана для поощрения и продвижения талантливых, инициативных людей. Причём возраст в моей группе от 18 до 70 лет. Все они попали в программу из разных проектов. Это и квизы интеллектуальные, это и лидеры России».

Программа у тура насыщенная. Из Петрозаводска группа переместилась в жемчужину деревянного зодчества остров Кижи, затем в Медвежегорск и Белое море, посетила архипелаг Кузова и наконец – приехала к нам - на Кольский полуостров, где расписание было не менее насыщенным: Кировск, Хибины, Териберка и завершающий поездку Мурманск.

Вера Комиссарова, гид туристической компании, г. Петрозаводск: «Мы ждали. Мы встречи с тундрой ждали. И вот это состоялось: «Вах». Это замирание сердца, Хибины нас покорили. Териберка вчера, надо сказать, что мои туристы купались и в Белом, и в Баренцевом морях, в водопадах. Приятно работать, места здесь замечательные».

Из самого запоминающегося, конечно, наша чистая и прекрасная природа, подобной которой ранее они никогда не встречали.

Ксения Брикунова, участница проекта «Больше, чем путешествие»: «У меня прекрасные впечатления. Я хочу сюда вернуться снова. Я живу в Москве, у нас не такие холода, но я хочу приехать сюда зимой».

Тамара Ковалёва, участница проекта «Больше, чем путешествие»: «Очень всё нравится, очень красивая природа. И в Москве, конечно, парков много, но здесь очень красивые горы. Нам очень понравился архипелаг Кузова и Хибины. Мы ездили в джип-тур, очень классные впечатления».

Анастасия Золотова, участница проекта «Больше, чем путешествие»: «Больше всего мне, наверное, понравился джип-тур по Хибинам. Так же мы купались в Хибинах в водопаде, в Териберке мы успели искупаться в океане».

Возможность искупаться у гостей города была и в Мурманске. На западной стороне заливе в глубине леса на реке Лавна прячется водопад. Место знакомое местным жителям, но очень часто недосягаемое для туристов, которые, увидев природный объект не могут поверить своим глазам.

Георгий Логинов, участник проекта «Больше, чем путешествие»: «Я, наверное, ещё не всё переварил, потому что ещё не вернулся. Я думаю, мы сюда ещё вернёмся, уже нашли для себя точки, которые ещё нужно посетить».

Посмотреть уголки своей страны – это очень здорово, в один голос говорят участники. Ну, а наш север - только рад новым лицам!