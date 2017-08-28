Красоты России на 120 фотоснимках

Великолепие первозданной России в снимках профессиональных фотографов - в торгово-развлекательном центре «Мурманск Молл» открывается выставка, на которой представлены 120 уникальных фотографий природы отдалённых уголков нашей страны. Эта выставка проводится с 2014 года, но в Мурманск она приехала впервые. Это событие стало подарком Мурманского морского торгового порта городу в преддверии дня рождения предприятия.

«Первозданная Россия» - одна из самых масштабных и интересных фотовыставок страны. Она проводится регулярно с 2014 года в рамках одноимённого фестиваля. Теперь возможность присоединиться к прекрасному получили и жители Мурманской области. Среди фотографий можно заблудиться: 120 снимков большого формата привлекают своими деталями, позволяют уйти в предложенные автором сюжеты, забыв на время об окружающем. Шаг - и ты в Чарской пустыне в период цветения, другой - перед взглядом во всей красе и грации предстаёт затаившийся на дереве переднеазиатский леопард.

Снимки в город привезли при содействии руководства Мурманского морского торгового порта. К открытию один из павильонов ТРК «Мурманск Молла» превратили в выставочную галерею. Светлые однотонные стены, мягкое освещение - от просмотра фотокартин посетителей ничто отвлекать не будет.

- Когда мы обсуждали, насколько это может быть значимым, то, во-первых, для себя отметили, что это крупнейший фестиваль в России, фотофестиваль природы, - говорит Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт». - Он даёт возможность увидеть нашу страну, всю прелесть нашей страны от одних границ, до других границ. И то, что мы сегодня успели бегло посмотреть, это говорит о том, насколько наша природа богата, можно долго любоваться её первозданностью, её природными ресурсами, природными видами и животным миром.

Среди фотографий есть снимки и мурманских фотографов, демонстрирующих красоту и богатство природы Заполярья. Не обошлось, конечно же, без северного сияния. Явление это капризное и вживую, к сожалению, увидеть его может не каждый турист. Зато на снимке небесная гирлянда представлена во всей красе, да и мёрзнуть, чтобы увидеть великолепие зимнего неба, не надо.

- Полярные сияния - они наблюдаются в приполярных районах. Мурманская область в данном плане более доступный регион, - отмечает Денис Моисеев, председатель Мурманского областного отделения РГО, - в плане транспортной доступности, инфраструктуры и так далее. Поэтому в зимний период здесь очень много туристов из юго-восточной Азии, у которых есть поверье, что нужно побывать по тем или иным причинам под полярным сиянием.

Откроется выставка 1 сентября на четвёртом этаже «Мурманск Молла». Вход бесплатный. На прогулки по первозданным краям нашей обширной Родины у мурманчан и гостей города будет месяц. Несмотря на то, что срок кажется значительным, организаторы утверждают: хватило его не всем городам. В некоторых местах сроки работы экспозиции по просьбам зрителей приходилось продлевать.