Красоты Териберки попали на обложку российского «Vogue»

Фото для сентябрьского номера снимали летом на Кольском полуострове. На фотографии модель воспарила над морем, подобно Венере Боттичелли.

На официальной странице журнала в соцсетях сообщается, что снимок, как символ новой главы в истории издательского дома и надежда на то, что мир, наконец, выйдет из сумрака пандемии.

Если присмотреться к оформлению, то можно узнать, что снимок сделан в пол шестого утра. Наверное, так авторы хотели показать, что летом в Заполярье не заходит солнце. Кроме обложки команда «Vogue» сняла и несколько видеороликов.