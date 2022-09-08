Красоты водопада под Териберкой довели туристку до больничной койки

Упавшую с уступа в водопад под Териберкой туристку доставили вертолётом в медицинское учреждение Мурманска.

Упавшую с уступа в водопад под Териберкой туристку доставили вертолётом в медицинское учреждение Мурманска.

Это уже не первый случай, когда в районе одной из главных природных достопримечательностей поморского села получают травмы люди. Водопад - очень красивое, но коварное место, рядом с которым нужно соблюдать придельную осторожность.

Как случилось ЧП, в этот раз не известно, но пострадавшей девушке понадобилась оперативная помощь медиков. На место происшествия пришлось вызвать вертолёт санавиации и спасателей, которые доставили пострадавшую в больницу Мурманска.

Туристка получила травмы ног.