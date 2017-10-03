Красоты заполярных Хибин пленили экс-солистку группировки «Ленинград» Юлию Коган

В сентябре певица была на гастролях в Мурманской области и сняла клип в окрестностях Кировска.

Яркая певица Юлия Коган исполнила на фоне суровых северных гор песню «Лебеди». В музыкальном клипе певица прогуливается в районе хребта Партомчорр и водопада Рисийок.

Коган рассказала, что выбор на Хибины пал не просто так, а потому что суровая красота горного массива лучше всего подходит под сюжет песни. Она повествует о страданиях и несчастной любви молодой девушки, которая не смогла уберечь своего любимого.