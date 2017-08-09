Красят трубы – берегите свои автомобили!

Специалисты «Мурманэнергосбыта» приступили к восстановлению маркировочной краски на дымовых трубах ТЭЦ в Мурманске и Коле.

В соответствии с правилами эксплуатации дымовых труб и федеральными авиационными правилами, на объектах обновят белый и красный сигнальные цвета раскраски высоких объектов. На сегодняшний день работы в Коле уже завершены. Следующий объект – 2 трубы котельной «Северная» в Мурманске.

Для начала работ трубы пройдут подготовительный этап – зачистку, восстановление покрытия, нанесение защитного слоя. Энергетики убедительно просят жителей не парковать автотраспорт на близлежащей территории.

- В зоне покраски находится много промышленных объектов и магазинов. Граждане очень часто паркуют автомобили на близлежащих стоянках, - отметила Анна Малахова, пресс-секретарь АО «МЭС». – Поэтому, просьба, обращайте внимание, когда ведутся покрасочные работы, старайтесь выдерживать расстояние от котельной, чтобы повредить окраску автомобиля возможными каплями краски, которую может разносить ветер.