«Край ты мой просторный» - необычный сборник стихов презентовала Нина Афанасьева

В рамках празднования Международного дня саамов в областной научной библиотеке состоялась презентация сборника стихов на русском языке саамского общественного деятеля и педагога Нины Афанасьевой.

Многие годы Нина Елисеевна трудится ради сохранения духовного и культурного наследия коренного населения кольского Заполярья – саамов. К слову, она одна из авторов первого в мире саамско-русского словаря.

«Край ты мой просторный» - такое название носит сборник стихов, изданный Мурманским областным центром коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества.

Стихи в сборнике делятся на несколько блоков. В первом – они посвящены материальной культуре народов Севера, во втором - размещены произведения русских поэтов о Севере, в третьем - стихи саамских поэтов о родной земле.

Нина Афанасьева, саамский общественный деятель: «Четвёртая часть – это совсем будет диковинно для наших читателей, там представлены поэты народов Севера из Сибири и Дальнего Востока, нанайцы. Они даже не знают, что такой поэт есть. Юкагиры, чукчи, ненцы Ненецкого автономного округа, долганы. Собрала из своей библиотеки, что нашла, всё в эту книгу».