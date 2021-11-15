Крайнего Севера стало меньше - Президент РФ Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина

Теперь Карелия исключена из списка регионов, приравненных к Крайнему Северу.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Такие изменения внесены в рамках изменений в Стратегии развития Арктической зоны. Кроме того, из соответствующего списка убрали Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.