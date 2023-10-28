Крайности инженерных решений: в Индии впервые вышли на дороги водородные автобусы, а немецкие студенты разработали модель подводной лодки с педальным приводом

Универсальную платформу для различных видов авто – от гольфкаров до автобусов и грузовиков – разработала израильская компания «REE». В ближайшие 10 лет её планируют сделать основой для глобального автопрома.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Мария Рябенкова.

На дороги в Индии впервые вышли водородные автобусы. Пока их только два. Они будут выполнять рейсы в Нью-Дели.

Немецкие студенты разработали модель подводной лодки с педальным приводом. Они утверждают, что она безопасна для морской растительности. Давайте посмотрим.

Универсальную платформу для различных видов авто – от гольфкаров до автобусов и грузовиков – разработала израильская компания «REE». В ближайшие 10 лет её планируют сделать основой для глобального автопрома.

Топливо из пластиковых отходов – об этом стали задумываться всё чаще. В Кении один бизнесмен даже построил завод и собирается получить лицензию на производство синтетического бензина и дизеля.

Каждый год в Уганде после сбора урожая бананов остаются миллионы тонн отходов. Это ненужные банановые стебли. Но местные предприниматели нашли способ на них заработать.

Ливанские ремесленники хранят старинное мастерство изготовления столовых приборов и холодного оружия. Раньше такие изделия дарили даже королям.

Новые технологии помогли жительнице Швеции избавиться от фантомных болей. Она ощущала их в ампутированной руке. Причём длилось это долгие годы.

В шведской Уппсале недавно реконструировали ратушу. Она не только стала современнее и удобнее, но и «зазвучала» по-новому. Что это значит, давайте узнаем.

Музыкант из сектора Газа не мог купить себе ударную установку, поэтому собрал её из того, что нашлось в доме. Что из этого получилось – давайте посмотрим.

Доски, по которым когда-то предположительно ходил Уильям Шекспир, обнаружили в театре Норфолка. Их открыли во время ремонта в ратуше Святого Георгия.

В США участник лотереи «Powerball» выиграл 1,77 миллиарда долларов. Билет ему продали в Калифорнии.