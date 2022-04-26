Кража в Мурманске: пострадал житель из Комсомольска-на-Амуре, а воришка улетел в Санкт-Петербург

Сотрудниками транспортной полиции Санкт-Петербурга установлен подозреваемый в краже мобильного телефона в аэропорту Мурманска.

В органы правопорядка с заявлением о пропаже мобильного телефона обратился житель Комсомольска-на-Амуре. Он пояснил, что смартфон исчез в зале ожидания аэропорта Мурманск.

Похитителя полицейские обнаружили в Северной столице. Оказалось, что подозреваемый, ожидая свой рейс, заметил на скамейке гаджет. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина решил присвоить его себе. Он положил телефон в рюкзак, и улетел в Петербург.

В отношении нарушителя закона возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.