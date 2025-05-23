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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.05.25 19:30

Креативные индустрии - новый драйвер региональной экономики

Предприниматели, самозанятые и все, кто заинтересован в развитии своего дела, посетили конференцию по развитию креативного бизнеса.

Искусство, дизайн, медиа, технологии – всё это виды креативных индустрий, которые сейчас динамично развиваются. На конференции, организованной региональным отделением «ОПОРы РОССИИ» совместно с Торгово-промышленной палатой Мурманской области, обсудили потенциал развития этого сектора экономики и меры поддержки для предпринимателей.

Константин Котловский, председатель Мурманского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»: «Уже год существует документ, который регламентирует развитие креативных индустрий Мурманской области. Это одно из перспективных направлений. Креативные индустрии сейчас в тренде. Мы решили раскрыть эту тему, пригласили предпринимателей и спикеров, чтобы они рассказали, что делается у нас в Мурманске, какие перспективы и, что положительного есть в других регионах. По ВКС будут подключаться спикеры».

Татьяна Русскова, президент Торгово-промышленной палаты Мурманской области: «Стоит задача по содействию развитию креативных индустрий. У нас очень много творческих предпринимателей… даже в промышленности, производству подходят творчески и с креативными решениями. Надо им дать достойную поддержку, дорогу в развитии».

Ключевые темы конференции: пути внедрения креативных индустрий, льготы для бизнесменов, образовательные проекты и грантовая поддержка.

Маргарита Гостева, спикер, директор АНО «Агентство территориального развития Мурманской области»: «В основном упор идёт про имущественную и неимущественную поддержку. Про имущественную пойдёт речь у меня. Это про кластеры, арт-резиденции, мастерские… В целом - это инфраструктура на базе города, которая может быть применима для креативных индустрий».

Гости также поучаствовали в форсайт-сессии, где обсудили стратегию создания узнаваемых брендов и возможные сценарии развития креативного бизнеса.

Татьяна Игумнова, предприниматель: «Я уверена, что сегодня затронут самые важные вопросы по части креативных индустрий, где все начинающие и продолжающие, как я, подчерпнут для себя какие-то нюансы. Особенно там, где они, может быть, затормозились. Для меня это важно… для того, чтобы толчок получить и с вдохновением идти дальше».

Елена Соломохина, предприниматель: «Здесь много интересных креативных людей с мощной энергией. Люди, к которым стоит тянуться. Тема предпринимательства приобретает всё более мощное развитие. На дальнейший путь это настраивает позитивно».

Также во время встречи подчеркнули важность прогресса культурной среды и наличия возможностей творческой реализации для развития региона.

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