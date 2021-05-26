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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.05.21 19:30

Кредитная кооперация Заполярья объединяет тысячи северян, приумножающих собственные сбережения и пользующихся займами

В этой сфере главным событием станет Юбилейный XV форум кредитных союзов России, который пройдёт с 9 по 11 июня 2021 в Сочи.

Темой форума будут новые реалии и новые задачи кредитной кооперации. Это очень масштабное мероприятие, а программа форума крайне насыщена. На форум приглашены все кредитные кооперативы России, саморегулируемые организации, Центральный банк. Наш мурманский кооператив «Первое Мурманское общество взаимного кредита», как второй по величине в России, приглашён Лигой кредитных союзов в качестве одного из ведущих спикеров с целью поделиться практикой и опытом.

Иван Новиков, председатель правления Кредитного потребительского кооператива «Первое Мурманское общество взаимного кредита»:  «Мы подготовили очень актуальное выступление. Мы расскажем о новом направлении, которым занималась наша команда последние полгода – это займы и сбережения для наших пайщиков. Мы подготовили несколько продуктов, два из которых у нас хедлайнеры, лидеры, аналогов которым на сегодняшний день нет на рынке. И мы выпустим их для наших пайщиков в ближайшее время. Также хочется напомнить всем жителям Мурманска и области, что мы ждём их в наших офисах. Для них есть отличные предложения по сбережениям, у которых масса преимуществ, основное из которых – высокая процентная ставка».

К примеру, сейчас Первое Мурманское предлагает своим пайщикам тариф Пенсионный со ставкой 6,3% и получать процент можно ежемесячно как хорошую прибавку к пенсии. Помимо специального тарифа для пенсионеров есть иные тарифы с удобными и выгодными условиям: на короткие и длительные сроки, с пополнением и без. Самое важное – это обеспечить пайщикам уверенность в завтрашнем дне, безопасность, определенность с доходами сегодня и завтра.

Условия тарифа Кредитного потребительского кооператива «Первое Мурманское общество взаимного кредита»: доходность по договору передачи личных сбережений 6,3% указана при сумме внесения - от 500 тыс. руб. до 8 млн. руб. сроком 48 мес. При досрочном изъятии сбережений проценты пересчитываются по ставке 0,01%. Процентная ставка для расчёта дохода в рублях указана без учёта НДФЛ. Для заключения договора необходимо стать пайщиком и внести добровольный паевой взнос. Кредитный кооператив осуществляет свою деятельность, в том числе, на основе принципа солидарного несения пайщиками кредитного кооператива субсидиарной ответственности по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из его пайщиков. Условием вступления в кооператив является уплата вступительного (10 руб.), обязательного паевого (10 руб.) и ежеквартального взносов (10 руб. – в каждый квартал).

ИНН 5190921937, ОГРН 110519000902. Телефон 8(8152) 994-477.

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Комментарии

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