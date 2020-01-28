Крепче за баранку в мороз держись, шофёр

Статистики по росту ДТП во время морозных дней нет, но создаётся впечатление, что чем холоднее на улице, тем больше аварий. Одна из таких случилась на улице Шмидта в Мурманске.

Участниками ДТП стали микроавтобус и две легковушки, причём седан тёмного цвета вынесло за пределы дорожного полотна, автомобиль плотно застрял в снегу.

Как это часто бывает, такие аварии создают автомобильную пробку на оживлённой дороге, в которой некоторые водители ещё и умудряются нарушать правила, как например таксист, решивший быстрее всех проскочить затор на месте дорожно-транспортного происшествия.