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День за днём с «Арктик-ТВ»28.03.18 19:30

Крепкое рукопожатие Мурманска и Чеченской Республики

Андрей Сысоев, встретился с представителем главы Чеченской Республики в Мурманской области Асламбеком Асаевым.

- Очень большие перспективы у Чечни, - приветствует гостя Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Республика сейчас находится на подъёме, то же самое и в Мурманске. За 13 лет очень многое произошло и в первую очередь, это развитие Мурманского транспортного узла, строительство железной дороги на западном берегу Кольского залива. Перспективы очень большие,  если юг Росси будет хорошо знать, чем занимается Север, то это только плюс.

Напомним, представительство Чеченской Республики в Мурманской области создано в целях содействия развитию торгово-экономических, научно-технических, гуманитарных и других связей с заполярной столицей.

Андрей Сысоев поздравил Асламбека Асаева с назначением на должность представителя Рамзана Кадырова в нашем регионе и выразил надежду на плодотворное сотрудничество. 

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