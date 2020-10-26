Крепкое рукопожатие «соглашения» между КГМК «Норникель» и Мурманской областью

Губернатор Андрей Чибис во время рабочей поездки в Москву встретился с президентом «Норильского никеля» Владимиром Потаниным и подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве.

Горно-металлургическая компания «Норникель» давно работает в Мурманской области. Подписанное сторонами дополнительное соглашение станет новым этапом плодотворного сотрудничества. Благодаря помощи «Норникеля» дополнительные ресурсы будут направлены на строительство ледового дворца и нового корпуса больницы в Мончегорске. Кроме того, 1 миллиард рублей будет направлен на модернизацию Мурманской областной больницы имени Баяндина. Также глава «Норникеля» Владимир Потанин с губернатором Андреем Чибисом обсудил новый проект - строительство металлургического завода в Мончегорске. Инвестиции в него составят почти 90 миллиардов рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Все эти дополнительные инвестиции в социальную сферу важны, как никогда. Тем более, что мы все с вами увидели, насколько в период пандемии важно качество здравоохранения. Здравоохранение на севере должно быть современным. И компания «Норникель» поддержит нас в этом начинании».

Владимир Потанин, президент, председатель правления ПАО «ГМК Норильский никель»: «Я считаю, что вклад Мурманской области в построение инвестиционного климата у нас в стране, в целом, очень весомый».