Крепкого здоровья и крепких нервов! В Мурманске чествуют педагогов

Учитель - профессия непростая, но, несомненно, нужная. Это специалисты, которые в течение 11 лет не просто дают знания детям, но и подготавливают маленького человека к большой жизни. То отношение к миру, людям и событиям, которое есть у учителя, с огромной долей вероятности сформируется и у его учеников. Поэтому на педагоге лежит огромная ответственность. В преддверии профессионального праздника учителей во Дворце культуры имени С.М. Кирова состоялось подведение итогов конкурса «Учитель города – 2017».

В ДК собралось практически всё педагогическое сообщество Мурманска. Здесь детсадовские воспитатели, руководители и преподаватели колледжей и, конечно же, школьные учителя. Есть и ветераны педагогического труда и молодые специалисты, проработавшие в школах всего год. И те и другие говорят: главное в профессии энтузиазм и любовь к детям.

- Дело не в деньгах, так скажем. У меня, например, по маминой линии очень много было учителей физической культуры. И как-то сама судьба меня на эту стезю вывела, - отмечает Сергей Баданов, учитель физической культуры школы № 31 г.Мурманска.

Конкурс «Учитель города» сверхчеловеческого напряжения от педагогов не требовал. Но поволноваться им всё равно пришлось. Например, одно из условий - открытый урок. Провести занятие было необходимо в незнакомой для учителя школе, не в его родном классе. Участники соревнования предполагали, что контакт с ребятами установить будет нелегко, но в процессе конкурса были приятно удивлены.

- Общение с новыми детьми, с новым, незнакомым тебе классом, с которым ты работать не привык - это интересно, но это и вызов, - считает Павел Басков, учитель английского языка школы № 5 г.Мурманска. - Это помогает собраться, настроиться на урок. Как правило, дети реагируют на нового учителя позитивно, они не мешают, они помогают участвовать в конкурсе.

Праздничный концерт, призы, подарки и тёплые слова, звучащие со сцены Дворца культуры имени Кирова - всё это учителя Мурманска объективно заслужили.

Не первый год школы города входят в списки лучших образовательных учреждений России, а школьники привозят с олимпиад золотые медали и становятся победителями самых разных конкурсов.

- Система образования города Мурманска и Мурманской области объективно находится на очень высоком уровне. Об этом говорят и объективные результаты выпускников, об этом говорит огромное количество побед в различных олимпиадах, конкурсах, которые проходят на всероссийском уровне, - отмечает Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ от Мурманской области. - Об этом говорит та атмосфера, которая существует, которая создана в наших школах.

- В прошлом году девять мурманчан на 100 баллов сдавали ЕГЭ, а в этом году уже 13. В полтора раза больше! – замечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Радует то, что наши школы стабильно входят в списки 500 и 200 лучших школ России.

Финалом праздника во Дворце культуры имени Кирова стало награждение победителей конкурса «Учитель города». Им стал преподаватель истории 36-й школы Валерий Бадюкевич. Кроме того, своё признание получили и трое призёров состязания педагогов.

- Хочу пожелать вам крепкого здоровья и крепких нервов! – отметил в своём поздравлении Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. Чтобы Муза чаще посещала вас, а глаза ваших учеников горели от жажды знаний.