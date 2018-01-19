Крещение Господне прошло организованно и без происшествий

Сегодня православные отмечают один из главных христианских праздников - Крещение Господне. Накануне во всех храмах Мурманской области прошли торжественные службы. Считается, что после чина освящения, вода обретает целебную силу. Купание в такой воде исцеляет не только тело, но и душу.

Крещение, как и Пасха, считается самым древним праздником в христианской культуре. В этот день по всей России проходят богослужения и крещенские купания. На водоёмах делают специальные проруби, которые освещают молитвами. В народе считается, что купание в святой воде дарует очищение души и происходит оздоровление тела.

Многие участники купаний уже не в первый раз входят в ледяную воду. Есть и спортсмены. Для них купание в холодной воде привычное дело, так как опыт уже есть. А вот те, кто впервые идёт на такой экстрим, уверены, что, главное, не бояться и правильно себя настроить. Дмитрий Вахрушев профессионально занимается ледяным плаваньем и уже давно сбился со счёта погружений. Пловец признаётся, что час в ледяной воде никто не сможет продержаться, а вот окунуться или проплыть пару метров – дело опыта.

Сегодня Дмитрий продержался в воде дольше всех участников - чуть больше минуты! На выходе он чувствует себя прекрасно: церковный праздник подарил какое-то особое настроение.

В эту ночь за порядком следили не только спасатели, но и сотрудники полиции, которые получили строгий приказ: пьяных и буйных к воде не подпускать! Однако на памяти у организаторов мероприятия, как они утверждают, несчастных случаев не было, так как каждый раз помогает хорошая организация.

Всего же в ночь с 18 на 19 января массовое купание в Мурманской области было разрешено в 12 оборудованных для этого местах. За ночь в воду Семёновсткого озера окунулось около шести с половиной тысяч северян.