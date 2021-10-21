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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.10.21 19:30

«Крещение» в торжественной обстановке прошли будущие айтишники и судостроители

Хрупкая девушка Алёна уже четвертый год постигает азы кораблестроения. Для многих вчерашних школьников ЗАТО Александровск такая профессия знакома с детства – они растут в военных гарнизонах Северного флота, рядом с двумя крупными судоремонтными предприятиями.

Алёна Павлик, 4-й курс филиала МГТУ, г. Полярный: «Меня привлекало в кораблях то, что они большие и могущественные. Одновременно меня это и пугало. Хотелось разобраться в этом».

Но это после завершения обучения инженеры и айти-специалисты уйдут в профессию с головой, начнут зарабатывать на любимом деле. А пока их ждут новые знания и лучшие минуты студенческой жизни.

Георгий Гречихин, 4-й курс филиала МГТУ, г. Полярный: «Очень интересно на парах, дружеская атмосфера царит. За четыре года об однокурсниках знаем многое, привыкли друг к другу, находятся общие темы».

В филиале МГТУ, в котором учатся ребята, дружеские отношения существуют и между младшими и старшими курсами. Например, благодаря послаблению антикоронавирусных мер, первых, наконец-то, удалось посвятить в студенты. 35 учащихся специальностей «Информационные системы» и «Судостроение» прошли «крещение». Такие весёлые и лёгкие праздники позволяют ребятам находить общий язык и проявлять таланты, уверен студент Алексей.

Алексей Крапивко, 2-й курс филиала МГТУ, г. Полярный: «Со всеми знакомиться, показывать, кто на что способен».

Эти ребята, на сегодняшний день второкурсники, станут и последним выпуском полярнинского колледжа. В этом году набора абитуриентов уже не было.

Денис Лутцев, и.о директора филиала МГТУ, г. Полярный: «В первую очередь, изменились образовательные стандарты по подготовке. Для того, чтобы продолжить работу филиала, необходимо провести лицензирование образовательной деятельности и аккредитацию по новым образовательным стандартам».

Для создания современной профессиональной базы, отвечающей требованиям образования, средств у филиала пока недостаточно. Поэтому колледж вынужден будет завершить деятельность, как надеются студенты, педагоги и родители, временно.

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