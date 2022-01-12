Крещенские купания пройдут с предписанием от Роспотребнадзора

19 января пройдут традиционные крещенские купания. В Мурманске прорубь для этого обычно организуют на Семёновском озере. Там же устанавливают палатки для участников мероприятия.

Глава Роспотребнадзора по Мурманской области назвал правила эпидбезопасности, которые нужно соблюдать организаторам мест для крещенских купаний. В палатках должны быть установлены бактерицидные лампы; доступны антисептики для рук, а участники должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

В контролирующем ведомстве отметили, что сейчас эпидситуация в нашем регионе стабильная. По информации главного санитарного врача региона Александра Сергеева, в течение последних двух недель в области отмечалось снижение регистрации новых случаев COVID-19. Частично это связано и с тем, что в период праздников северяне реже обращались за медпомощью. Среди тех, кто всё же попал в поле зрения медиков, преобладает взрослое население - 92,7%.

«Активно» болеют и граждане категории 60+. Чтобы избежать неблагоприятного сценария, жителям Заполярья необходимо соблюдать меры эпидбезопасности, сделать прививки от гриппа и коронавируса, ревакцинироваться тем, кто переболел ковидом или сделал прививку более чем 6 месяцев назад.