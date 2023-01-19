Традиционно один из главных христианских праздников Крещение Господне отмечают 19 января. В Мурманске было организовано безопасное купание на Семёновском озере.

Крещенские купания в этом году состоялись в тёплую и снежную погоду. На Семёновском озере был организован безопасный и удобный подход к воде. Дежурили во время большого события медики и спасатели. Ещё до полуночи желающие стали занимать очередь к купели.

Как отмечает отец Владимир, чтобы ритуал имел значение, в первую очередь необходимо внутреннее покаяние, первый шаг к которому, это осознанное решение окунуться в ледяную воду.

Владимир Семенов, протоиерей, настоятель храма Святого Великомученика и целителя Пантелеимона: «Человек настраивает себя. Не каждый сразу готов прийти в храм по исповедоваться. Кто-то делает вот такой первый шаг - искренне веруя, что окунание в крещенской проруби несёт, в том числе и духовное очищение. Пусть это будет первым шагом».

Поздравил с праздником и окунулся в священную воду и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я всех поздравляю с этим праздником, с Крещением. Желаю добра, мира, добра в семье, среди близких и конечно мира и добра нашей стране».

Закаляет свой дух и Виктор. Ему 63 года и крещенские купания для него дело обычное и любимое. Свой первый опыт плавания в ледяной воде он вспоминает с теплотой.

Виктор, любитель зимних купаний: «Первый раз я хотелось с криком «Ура!» выскочить на другую сторону. А потом привыкаешь. Я хочу сказать, что я не помню, чтобы кто-то болел, ведь были и морозы».

Продлились крещенские купания на Семёновском озере до четырех утра 19 января.