Крещенские купания в Мурманской области состоятся

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе стабильная, поэтому оснований для запрета купаний нет. Об этом сообщает региональный оперштаб.

- Мы призываем граждан, которые придерживаются православных традиций, соблюдать правила эпидбезопасности: выдерживать социальную дистанцию, в домиках для переодевания и общественном транспорте находиться в маске, посуду использовать индивидуальную, а в случае недомогания действовать в интересах здоровья, не подвергать риску себя и окружающих, - отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

19 января православные христиане отмечают один из главных праздников - Крещение Господне. Напомним также, что в ряде муниципалитетов купания могут не проводить из-за тонкого льда на поверхности водоёмов.