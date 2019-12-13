Крейсер «Адмирал Кузнецов»: пожар потушили, два погибших, 14 – пострадали, уголовное дело заведено…

Открытый огонь на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» удалось ликвидировать спустя сутки с начала трагедии. Площадь возгорания составила 500 кв. метров.

Напомним, пожар начался в первом энергоотсеке на восьмой палубе. По последним данным, предоставленным информагентствами, стало известно, что число госпитализированных в результате трагедии увеличилось до 14 человек. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое. Один член экипажа погиб, судьба ещё одного остается неизвестной.

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту пожара на «Кузнецове».

Напомним, тяжёлый авианесущий крейсер в апреле 2018 года был передан Объединенной судостроительной корпорации, специалисты предприятия осуществляли его плановый ремонт. Корабль пришвартован у причалов 35-го судоремонтного завода в Мурманске.

«Возбуждено уголовное дело по факту возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов», - комментирует Мария Добрынина, старший помощник руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России (по взаимодействию со СМИ), - по признакам преступления предусмотренного статьей 216 УК РФ, а именно нарушения правил безопасности при ведении строительных и иных работ».