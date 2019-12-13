Запрещена парковка! Не ставьте машины, снег убирать будут!«Рад работать на благо нашего замечательного города», – Евгений Никора
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.12.19 19:30

Крейсер «Адмирал Кузнецов»: пожар потушили, два погибших, 14 – пострадали, уголовное дело заведено…

Открытый огонь на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» удалось ликвидировать спустя сутки с начала трагедии. Площадь возгорания составила 500 кв. метров.

Напомним, пожар начался в первом энергоотсеке на восьмой палубе. По последним данным, предоставленным информагентствами, стало известно, что число госпитализированных в результате трагедии увеличилось до 14 человек. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое. Один член экипажа погиб, судьба ещё одного остается неизвестной.

Следователи уже возбудили уголовное дело  по факту пожара на «Кузнецове».

Напомним, тяжёлый авианесущий крейсер в апреле 2018 года был передан Объединенной судостроительной корпорации, специалисты  предприятия осуществляли его плановый ремонт. Корабль пришвартован у причалов 35-го судоремонтного завода в Мурманске.

«Возбуждено уголовное дело по факту возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов», - комментирует Мария Добрынина, старший помощник руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России (по взаимодействию со СМИ), - по признакам преступления предусмотренного статьей 216 УК РФ, а именно нарушения правил безопасности при ведении строительных и иных работ».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Четверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Перезагрузить высшее образование
-Ходят слухи…Юрий Трутнев решил посетить царство Снежной королевы
-

Последние комментарии

NOUDIMON
13.12.19 11:01
У меня впечатление, что у господина Никоры появился двойник: один - глава администрации города Мурманска, а второй - заместитель губернатора. Многостаночник, однако!
Комментарий к новости:Евгений Никора провёл заседание Территориальной комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в ЧС природного и техногенного характера
Ленин
12.12.19 14:37
Сталина на них нет
Комментарий к новости:В Кировске возможно кратковременное прерывание трансляции телеканалов
Д.О. Вернер
12.12.19 09:18
Молодежь Мурмана с медалями? Или это теперь такие значки или за членство в юнармии или за ГТО?
Комментарий к новости:Молодёжь Мурмана - для науки и жизни
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире21:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Один шанс на двоих». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиБанк России снизил ставку на 0,25 п.п. - до 6,25% годовых-PRO ВалютуКурс доллара просел на 67 копеек, евро – почти на 57 копеек-PRO ЭнергетикуКомпания «Россети Северо-Запад» внедрила систему онлайн-мониторинга гололедообразования на ЛЭП в Мурманской области-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыВ Мурманской области планируют в 2020 году поэтапно ввести в структуру аппаратов мировых судей шесть помощников
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.12.19: Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. А в 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Как вы относитесь к переходу документов граждан на цифру?Проголосовало: 393 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика