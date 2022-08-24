Крейсер «Пётр Великий» в Баренцевом море выполнил стрельбу ракетой «Гранит»

Стрельба крылатой ракетой «Гранит» была выполнена недалеко от архипелага Новая Земля по заранее установленной на 200-километровом расстоянии мишени.

Во время учений флагман Северного флота поразил крупный надводный корабль условного противника в высоких широтах Баренцева моря.

Стрельба крылатой ракетой «Гранит» была выполнена недалеко от архипелага Новая Земля по заранее установленной на 200-километровом расстоянии мишени.

Район Баренцева моря, где были организованны учения, был заблаговременно закрыт для гражданского мореплавания и полётов авиации.

По данным объективного контроля цель была успешно поражена. Также в рамках учения по защите морских коммуникации в Арктике экипаж крейсера отработал ведение артиллерийского морского боя с условным кораблём противника.