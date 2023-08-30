Криминалисты посетили участников конкурса «Большая перемена»

У полуфиналистов конкурса «Большая перемена» на территории Мурманской области была возможность познакомиться с интересными людьми и профессиями. Например, мурманские полицейские приняли участие в масштабном всероссийском событии.

Сотрудники регионального УМВД провели увлекательную лекцию для подростков, посетившим столицу Заполярья. Полицейские рассказали о значимости такой профессии как эксперт-криминалист. Ребятам рассказали про следы на месте преступления, про чемоданчик эксперта-криминалиста, про специфику проведения исследований со взрывчатыми веществами, о том, насколько важны аккуратность и внимательность в работе специалиста.

Более того, у них даже была возможность попробовать себя в роли сыщика.