Криминалисты военного следственного отдела по Гаджиевскому гарнизону выявляли натурализованных граждан в ЗАТО Александровск

Они проверили граждан, получивших российское гражданство, среди которых выявили граждан, своевременно не вставших на воинский учёт.

Их направили в военкоматы городов Полярный, Гаджиево и Снежногорск для регистрации в единой системе учёта.

Денис Шатов, старший следователь-криминалист военного следственного отдела по Гаджиевскому гарнизону: «Данные мероприятия на территории городов Полярный, Гаджиево и Снежногорск проводятся на постоянной основе и будут продолжены в дальнейшем».