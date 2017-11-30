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День за днём с «Арктик-ТВ»30.11.17 19:30

Кристально чистые выборы – миссия Общественной палаты

Дума ещё не приняла, а общественная палата уже вооружилась

Государственная Дума еще не приняла, а мурманская Общественная палата уже берёт на вооружение. Чтобы будущие выборы президента были честными и прозрачными, на каждом участке будет работать дополнительный наблюдатель от сообщества общественников.

За президентскими выборами в России все западные и восточные страны будут следить с обоснованно пристальным вниманием. Вряд ли кто-то сейчас возьмётся прогнозировать итог голосования, но вероятность победы действующего главы государства, если Владимир Путин зарегистрирует свою кандидатуру, только у самых отчаянных скептиков вызывает сомнение. Несмотря на очевидность ситуации, процесс, как это и положено в правом государстве, должен быть максимально прозрачным, поэтому в Госдуме уже готовится ряд законодательных поправок.

- Региональные Общественные палаты будут иметь право направлять своих наблюдателей на избирательные участки, - говорит Юрий Мананков, секретарь Общественной палаты Мурманской области. – Поправки в законопроект сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме.

После заключения соглашения с региональной избирательной комиссией, наблюдатели от Общественной палаты должны будут пройти обучение. Планируется, что на каждом участке будет хотя бы один представитель из числа общественности. Задачи у таких контролеров более обширные: они будут смотреть за тем, чтобы  соблюдались права и кандидатов, и избирателей, и даже журналистов в этот день работающих на избирательных участках.

- Выборы - это борьба. Миссия Общественной палаты и региональной, и РФ - не вступать в полемику, не вступать в борьбу, а в том, чтобы провести процесс кристально чисто и в рамках закона, - отметила Юлия Величко, член Общественной палаты РФ.

Президентские выборы состояться 18 марта будущего года. Агитационный период начнётся в середине февраля и будет длиться до дня тишины. Согласно закону, зарегистрировать свою кандидатуру может любой несудимый гражданин России не моложе 35 лет. При этом до гонки допускаются даже самовыдвиженцы, главное, собрать по всей стане 300 тысяч подписей в свою поддержку.

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