Кристина Харатова и Виталий Артемьев: о реализации проекта «Нет экстремизму»

Телекомпания «Арктик-ТВ» запустила просветительский проект «Нет экстремизму». Он реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Кристина Харатова, корреспондент «Арктик-ТВ», и Виталий Артемьев, оператор этой телекомпании рассказывают о том, как и какую работу они проводят со студентами МАУ вместе с Координационным центром по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма при Мурманском арктическом университете, как готовят социальные ролики, вместе ищут оригинальные идеи для создания новых видео на тему борьбы с экстремизмом.