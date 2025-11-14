Кристина Катаева: грипп не пройдёт!

Сезон простуд в самом разгаре, а значит, самое время поговорить о эффективном способе защиты от гриппа — о вакцинации.

Когда нужно делать прививку идеально и не поздно ли сейчас, если вирус уже «гуляет»? Правда ли, что после прививки можно сразу заболеть? И почему некоторые считают вакцинацию бессмысленной из-за мутаций вируса? Откуда производители берут вирус для вакцин и как успевают за его изменчивостью?

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - врач-эпидемиолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» Кристина Катаева помогает нам разобраться во всех самых острых и спорных вопросах вакцинации, которые волнуют каждого, она даёт не просто ответы, а высказывает аргументированную позицию эксперта, чтобы северяне смогли принять взвешенное решение о своём здоровье и здоровье своих близких.