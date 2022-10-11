Кристина Нурдинова, зооволонтёр: каждый в этой цепи важен

Кристина Нурдинова зооволонтёром стала совсем недавно. Она спасает животных меньше года, но за это время у неё уже было 7 подопечных, 4 из них уже нашли свой дом.

Кристина занимается отловом бездомных животных, при необходимости посещает ветеринарного врача с подопечным. Много времени у зооволонтёра уходит на поиск передержки животных до пристройства в семью и пиар в группах социальной сети «ВКонтакте»: «Добрые руки» https://vk.com/dobrye_ruki51; Фонд помощи бездомным животным «Ищу Человека» https://vk.com/murmandogs; «Подари шанс» https://vk.com/pz_51.

В настоящее время Кристина курирует подопечную собаку Рыжик. Ему всего 10 месяцев, но в прошлом у Рыжика была очень тяжёлая история. В апреле этого года он попал под железнодорожный снегоуборщик, получил травмы: перелом тазобедренной кости, порез кончика хвоста. В экстренном порядке была проведена операция – остеосинтез (хирургическая репозиция костных отломков при помощи металлической спицы) и частичное купирование хвоста.

Как рассказывает Кристина Нурдинова, Рыжик добрый, ласковый, общительный и скромный. К фонду собака не относиться, поэтому сбор средств производится самостоятельно. Для него создан чат в социальной сети «ВКонтакте», где фиксируются пожертвования от неравнодушных людей.