День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.03.24 12:00
Кристина Падерина: газ – по новым правилам
Газовое оборудование требует крайне аккуратного обращения. Его неправильная эксплуатация или неисправность могут привести к трагедии.
Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор об основных правилах безопасного обращения с бытовым газом, о том, как распознать утечку газа, куда звонить в случае ЧП, а также как переоформить договор технического обслуживания газового оборудования и зачем это нужно? Гость студии – Кристина Игоревна Падерина, финансовый директор АО «Мурманоблгаз».
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