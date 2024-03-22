Кристина Падерина: газ – по новым правилам

Газовое оборудование требует крайне аккуратного обращения. Его неправильная эксплуатация или неисправность могут привести к трагедии.

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор об основных правилах безопасного обращения с бытовым газом, о том, как распознать утечку газа, куда звонить в случае ЧП, а также как переоформить договор технического обслуживания газового оборудования и зачем это нужно? Гость студии – Кристина Игоревна Падерина, финансовый директор АО «Мурманоблгаз».