Кроссовер вылетел на перекресток в центре Мурманска на запрещающий сигнал светофора…

Чудом удалось избежать серьёзную аварию в центре Мурманска на пересечении проспекта Ленина и улицы Егорова.

Торопился, не заметил красный сигнал светофора или просто потерялся в пространстве. Сложно сказать, чем руководствовался водитель этого кроссовера утром в пятницу, пролетая перекресток в центре города на запрещающий сигнал светофора.

Аварии участникам движения удалось избежать лишь чудом.

Будьте внимательны на дрогах.