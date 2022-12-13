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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.12.22 19:30

Кровавые реки возле жилого дома, или Отходы рыбопромышленной организации «Эдельвейс» в Причальном

Реки крови рядом с домом, вонь и нечистоты! Жителям этого дома в Причальном не позавидуешь, так как их соседи – рыбоперерабатывающая компания «Эдельвейс» недавно затопила придомовую территорию отходами производства.

Местная жительница: «Всё сливается под дом к нам, вот сюда это всё идёт. Хорошо, что ещё не поднимается сильно, в подъезд не заходит».

Рыбопереработка, чаще всего, дело прибыльное, особенно, когда удаётся сэкономить, например, на утилизации отходов. Можно забыть установить или обслуживать очистные сооружения, а все остатки производственной деятельности сбрасывать напрямую в канализацию. Так, скорее всего, и делали до недавнего времени в компании «Эдельвейс». Спросить об этом мы хотели напрямую, но ответ был красноречив.

Зато в соцсетях представители компании «Эдельвейс» развернули информационную войну, мол, всему виной водоканал. Якобы, они не чистят канализацию, а на самом предприятии утечек нет. Но такого мнения придерживаются далеко не все комментаторы.

«Сброс осуществляется в зелёную зону за домом, нарушается экология, природа, права и интересы жителей. Рядом детская площадка. Там снимать только фильм ужасов!», - сообщает северянка (https://vk.com/murmanskgroup?w=wall-5608669_8766429)*.

«Как бы... Я понимаю ворчателей и оправдывателей. Бывают проблемы и на предприятиях, и на водоканале! Просто, ситуация — серьёзная! Во многих странах были бы наложены штрафы. Кровь — это опасная биологическая жидкость. Нужно очистить всю территорию... И оштрафовать!», - комментирует наш земляк (https://vk.com/murmanskgroup?w=wall-5608669_8766429)*.

А вот специалисты предприятия «Мурманскводоканал», ответственность на которых всеми силами стараются переложить предприниматели, словами в соцсетях не раскидываются. Да, они поставили на канализацию заглушку, но до этого провели расследование, оно, к слову, задокументировано. Оказывается, у «Эдельвейса» две канализации – бытовая и промышленная. Нарушения нашли на второй, а компания начала сливать отходы через обычную - бытовую, что строго запрещено законом.

Александр Березин, главный инженер «Мурманскводоканала»: «У «Эдельвейса» были наши сотрудники, которые обследовали их территорию, обследовали состояние их очистных сооружений, канализации. «Эдельвейс» клятвенно обещал, что они их приведут до запуска в соответствующее состояние, но, как видите, результат их обещаний - они просто сбросили очередную партию запрещённых отходов в систему канализации».

Неправомерные действия со стороны рыбопромышленников могут оставить местных жителей без хозяйственно-бытовой системы водоотведения, ведь она никак не рассчитана на нужды предприятия, что и показала утечка.

«Мурманскводоканал» направил соответствующие письма в региональное Министерство природных ресурсов и экологии, Федеральную службу по надзору в сфере природопользования и Мурманскую международную природоохранную прокуратуру.

Редакция «Арктик-ТВ» будет следить за развитием событий.

* - авторские орфография и пунктуация сохранены.

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