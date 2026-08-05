Круговой пешеходный маршрут будет создан в центре Мурманска

После торжественной церемонии губернатор Андрей Чибис отправился на осмотр строительных работ на центральной площади города. Он начался с посещения новой экспозиции в Центре научно-технологического творчества «Родина».

Напомним, стены здания буквально пересобирали заново. На выставке представлены фотографии всех этапов масштабной реконструкции, которые были сделаны строителями и будущими сотрудниками.

После осмотра музея глава региона отправился на центральную площадь, где развернуто комплексное благоустройство исторического центра Мурманска. Площадь Пять Углов и территория у конгресс-отеля «Меридиан» объединяют в единое пространство. Активная стадия благоустройства части площади близка к завершению, все инженерные коммуникации демонтированы и перенесены. Планируемый срок её открытия - до конца текущего года.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Цель - сделать круговой пешеходный маршрут».

Итоги обхода глава региона обсудил на своём рабочем месте с профильными специалистами.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я прошу, чтобы представители министерства, муниципалитета, городского развития ежедневно смотрели за ходом работ. Мы с вами понимаем, что за каждым подрядчиком нужен глаз да глаз».

Андрей Чибис отметил высокое качество проделанных работ на новой пешеходной Ленинградской улице и обозначил важность того, чтобы действующие ремонты на улице Профсоюзов и проспекте Ленина были на том же уровне.