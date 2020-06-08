День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.06.20 19:30
Крупная партия камчатского краба обнаружена в рефрижераторе
На одном из складов в Первомайском округе Мурманска полицейские и росгвардейцы обнаружили три тонны незаконно добытого камчатского краба.
188 коробок с морепродуктами находились в рефрижераторе. Владелец помещения не смог предоставить сотрудникам органов правопорядка документы, подтверждающие законность их добычи.
По предварительной оценке, ущерб, причинённый водным биоресурсам России, может превышать 13 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются происхождение и способ вылова краба, а также лица, причастные к его незаконной добыче.
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Последние комментарии
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
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МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
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