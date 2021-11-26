Крупнейшее бизнес-сообщество страны собралось в Заполярье - Совет регионов «ОПОРЫ РОССИИ»

О поддержке и обучении молодых предпринимателей, о том, как повысить привлекательность малого и среднего бизнеса, о влиянии антиковидных ограничений говорили сегодня на Совете регионов «ОПОРЫ РОССИИ».

«День открытых дверей» инфраструктуры поддержки бизнеса в Мурманской области стартовал в здании филармонии. Крупнейшее бизнес-сообщество страны собралось в Заполярье, чтобы провести сессию по поддержке молодых предпринимателей.

Всем известно, что сотни бизнес-проектов не могут быть реализованы по различным причинам, будь то отсутствие материальной подоплёки, опыта или должных навыков. Значение также имеет и географическое расположение региона.

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ»: «Мурманская область является во многом столицей экономической активности в Арктике и где, как не здесь обсудить те трудности, с которыми сталкиваются предприниматели, когда ведут свой бизнес в Арктике. Обсудить те вопросы, чтобы понять, что необходимо дополнительно сделать властям для того, чтобы поощрять экономическую активность в Арктических широтах, какие перспективы видят сами предприниматели в своей работе».

Для решения этой проблемы совет регионов «ОПОРЫ РОССИИ» проводит в столице Кольского Заполярья пленарную сессию, которая посвящена финансированию бизнеса и перспективных секторов роста для малого и среднего предпринимательства на севере.

Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»: «Уникальный регион. Несмотря на объективные природные факторы здесь существует то, чего нет у других. Это, естественно, порт, взаимодействие по нефтегазовой области. От взаимодействия крупного бизнеса, малого и среднего бизнеса в этих сферах может помочь добиться очень большого роста».

Мурманская область – флагман Российской Арктики, масштабы велики, именно поэтому речь идёт о развитии малого и среднего бизнеса в социальных сферах, а также о сферах туризма, производства и женского предпринимательства.

Татьяна Уланова, председатель Мурманского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»: «На мой взгляд, одна из самых важных площадок, которая будет сегодня работать, посвящена Арктической зоне и её возможностям. Специалисты расскажут о тех преференциях, которые есть для предпринимателей, которые приходят в регион, которые инвестируют в новые проекты, какие получают возможности и плюсы, потому что действительно, возможности очень большие».

Аркадий Гершман, председатель Ростовского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»: «Мы с большим удовольствием посмотрим, насколько интересно и доходно можно инвестировать в развитие Мурманской области, как живут, работают, как дышит бизнес Мурманской области. Сегодня мы общаемся с местными предпринимателями, смотрим новые площадки на рынке сбыта. Вот такой процесс, очень важно это мероприятие».

Развить своё собственное дело нелегко, но молодых предпринимателей не оставляют с трудностями наедине. В Заполярье активно реализуют программы поддержки начинающих бизнесменов.

Егор Хаценко, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «На текущий момент государственная политика, которая связана с развитием молодёжи, предусматривает ряд мер поддержки. Это и поддержка молодых предпринимателей, различные молодёжные инициативы. Уже на этом пути государство стоит, безусловно, это продолжение тех инициатив, связанных с инструментами гарантирования, когда наши молодые деятели получают государственную поддержку на реализацию социальных инициатив, когда бизнес стартапы поддерживаются и заходят с интересными результатами в социальную сферу».

Недавно в Мурманске запустили «Первую ярмарку самозанятых». В рамках события самозанятые представляли товары собственного производства, которые мог приобрести любой желающий: пряничные изделия, десерты, детский текстиль, сувениры и предметы искусства из стабилизированного мха, украшения ручной работы и многое другое.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Самое главное, что началась масштабная работа с самозанятыми. Это те люди, которые раньше не могли вести законную деятельность, связанную с реализацией творческого потенциала, например, кто-то вяжет, шьёт и занимается репетиторством, что-то печёт, продаёт через соцсети. У них появилась возможность оформиться как самозанятые. Таких уже 11 тысяч человек – это в два раза увеличение по сравнению с прошлым годом».

27 ноября в Кировске состоится пленарное заседание с участием губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В рамках встречи обсудят возможности развития бизнеса в Арктической зоне.