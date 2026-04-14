Крупнейшее в регионе учреждение молодёжной политики отметило день рождения

«Молодёжи51» исполнился 31 год. Сейчас центры посещают около 40 тысяч человек в год - от школьников до молодых специалистов.

«Молодёжь51» - это десять центров в Мурманске, где северяне от 14 до 35 лет могут развиваться, воплощать свои идеи и находить друзей. Направления работы разнообразны: от спорта и творчества до волонтёрства и военно-патриотической деятельности. Три центра работают под брендом проекта «СОПКИ».

Егор Банишевский, директор муниципального учреждения «Молодёжь 51»: «Мы крупнейшее и старейшее. У нас большая и яркая команда, стараемся поздравлять друг друга, традиционно проводим квизы».

11 апреля учреждение отметило 31 год и в честь праздника во всех клубах провели серию квизов. Участники отвечали на самые разнообразные вопросы - от профессиональной тематики до культуры речи и современных слов, а также угадывали мелодии.

В интеллектуальных баталиях сошлись активные северяне - те, кто привык проверять эрудицию и проводить время с пользой. Главным подарком по итогам игр, как говорят организаторы, стала атмосфера дружбы и творчества.