Крупнейшему предприятию теплоэнергетической отрасли региона исполнилось 15 лет

Сотрудники АО «Мурменэнергосбыт» собрались вместе, чтобы встретить праздник и вспомнить лучшие моменты из жизни компании.

«Мурманэнергосбыту» - 15 лет! За эти годы компания заработала себе стабильную и прочную репутацию. «МЭС» снабжает отоплением и горячей водой предприятия и жителей Мурманской области. В её ведении 48 котельных - от Белого до Баренцева моря, работающих на различных видах топлива. В обслуживание 32 населённых пункта - от Алакуртти до Териберки. Сотни километров сетей в эксплуатации. И всё же главной гордостью организации остаются люди.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Я горжусь своим коллективом, испытываю истинную гордость. Мы за 15 лет и за последние годы сделали, безусловно, очень много и работ, и реализовали много мероприятий, и реконструировали котельные. Переложили десятки километров сетей. Мы создали молодёжный совет, который активно учувствует на областном уровне. Мы запустили конкурсы профмастерства, причём, работники не только на региональном уровне, но они показывают замечательные результаты, имея опыт, на всероссийских конкурсах».

На данный момент на предприятии трудятся более 3,5 тысячи сотрудников. Многие из них стояли у истоков основания компании.

Елена Козлова, сотрудница АО «Мурманэнергосбыт»: «Компания хорошо относится к своим сотрудникам. Поощряет премиями. Я свою работу люблю, люблю химию. Люблю свою работу».

Вячеслав Шеломовский, начальник отдела информационных технологий АО «Мурманэнергосбыт»: «Всё в «МЭСе» меняется. Идёт полное развитие по всем направлениям: и по информатизации, и по производству, социально и по жизни. Все меняется в лучшую сторону».

Торжественная церемония, посвящённая 15-летию состоялась в Центре опережающей профессиональной подготовки в Мурманске. Поздравить энергетиков пришли почётные гости, коллеги и представители власти.

Алёна Кузнецова, первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «Хочется сказать, во-первых, большое спасибо! Во-вторых, конечно, пожелать всего самого лучшего сотрудникам энергосбыта. Членам их семей, чтобы они себя комфортно чувствовали, чтобы всё было замечательно. Хочется пожелать многих лет жизни такому замечательному предприятию».

В планах у крупнейшего в регионе предприятия теплоэнергетической отрасли не сбавлять темп развития. А ещё специалисты во всю готовятся к скорому началу отопительного сезона.