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День за днём с «Арктик-ТВ»02.06.17 19:30

Крупнейший спортивный зал Севера-Запада «X-Fit» открывается в Мурманске

Желающие приобщиться к здоровому образу жизни уже могут приобрести клубные карты. Что скрывает внутри большое современное здание, какие особые условия здесь созданы для спортсменов и любителей активного времяпрепровождения, узнали корреспонденты «Арктик-ТВ».

Достояние «X-Fitа» – тренажёрный зал. Его площадь полторы тысячи квадратных метров. Но на этой огромной площади никто не останется без помощи и внимания, тут трудятся около 30 тренеров, которые прошли специальную подготовку. Они все являются действующими спортсменами и чемпионами соревнований, в том числе, всероссийского уровня. Сотрудники - основа спортклуба нового поколения.

Огромное значение имеет и оснащение зала - тут находится порядка 130 различных тренажёров, каждый из которых – фирменный и разработан по последним технологиям фитнес-индустрии.

- Прежде всего, зал отличается своими масштабами, - говорит Александр Маслов, старший тренер тренажёрного зала «X-Fit», - и в городе, и на всём Кольском полуострове. Он включает в себя достаточно большое количество зон. Как правило, все залы отличаются двумя зонами - силовая и кардио. А у нас шесть зон.

Бассейн на 7 дорожек длиной по 30 метров - для любого спортивного клуба довольно масштабно. Здесь могут заниматься пловцы с опытом, любители и малыши. Более того, бассейн приспособлен и для людей с ограниченными возможностями.

Также клуб организовал комфортабельные раздевалки: электронные ключи, душевые, в каждом шкафчике чистые, сухие полотенца. Комфорту и удобству посетителей уделяется большое внимание.

- Особенностью бассейна является нулевая детская дорожка, специализированно подготовленная под обучение детей плаванью, - рассказывает Евгений Аникиев, старший дежурный инструктор. -  Глубина в нём начинается всего от 60 сантиметров.

Уникальное сооружение - «клетка» располагается в зале функциональных тренировок. В Мурманске такого ещё не было. Например, она трансформируется в боксерский ринг всего за 2 часа. В будущем здесь будут проходить бои и тренировки по таким дисциплинам как бокс, кикбоксинг, карате, тхэквондо и другим видам единоборств. Заниматься можно как в группе, так и индивидуально под руководством персонального тренера.

- Для единоборств у нас два зала. Один зал предназначен для единоборств взрослых спортсменов, а другой - для детских боёв, - рассказывает Роман Кучерук, старший тренер групповых программ. Само собой в ближайшее время мы на базе нашего клуба будем организовывать какие-нибудь турниры. В первую очередь любительские, а потом уже, по мере возможности, на профессиональной основе.

В спортивном центре также располагаются волейбольный и баскетбольный залы, скалодром и теннисный корт. Для детей работает детская комната. Также ожидается открытие бассейна для грудничкового плаванья, который мамочки смогут посещать со своими малышами, начиная с трёхмесячного возраста.

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